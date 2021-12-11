Опровержение – Личное мнение

Несколько дней назад вся прогрессивная общественность увидела, как расцвела и заматерела гОленька Бузова.

Ну, вы помните этот момент. Простите, придётся показать вам эти травмирующие кадры ещё раз:



Фото: Соцсети

По инстаграмной традиции, реальные съёмки сразу стали нуждаться в опровержении.

Сняли толстой? Это не я. Или сняли не так — камера толстит. И гОленька выложила правильно снятое опровержение.

Вот оно:

https://t.me/lenamiro/10378

Не спрашивайте меня, откуда у Бузовой эта одежда. У человека лет 40 не было секса — не ходит же она дома одна в чулках? Думаю, купили по случаю на распродаже как раз для этого видео.

Чтобы всем вам, заразам, доказать, насколько гОленька сексуальна. Чулки видите? Это признак сексуальности, как повелось ещё с Дома 2.

Ну а то, что задница сильно объёмная — это детали. Главное — свисающие бока утянули и больше их не покажут.

Кто теперь осмелится сказать, что гОленька заматерела?

Бардак в комнате. Бардак на кровати. Тесная каморка, в которой Бузова едва помещается в своих новых габаритах пугает меня намного больше.

Почти сорокалетняя тётка выжимает из себя сексуальность квадратной задницей в… Ну, даже не знаю, что мне напоминает помещение — общежитие?

Кто теперь скажет, что я упитанная — вопрошает чуть несвязно гОленька, обращаясь в полутьме к помощнице по хозяйству или кто эта баба в кровати?

Как на мой взгляд, Бузова очень зря расстраивается, давая такие опровержения. Она настолько уникальна в своём полном отсутствии секса, что даже лишние кг не могут её испортить.

Как нет секса в веточке, так нет его и в толстом полене. Одинаково нет. Действительно, уникальный случай, когда человека не портит излишний вес.

Впрочем, меня больше волнует место, где проводилась съёмка. Что это халупа, по-вашему? Там ничего гОленьке не угрожает? Тараканов-мутантов не видно?

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