 

Ученые впервые обнаружили искривленный пузырь пространства-времени

11.12.2021, 13:32, Новости дня
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Двигаться быстрее скорости света все-таки возможно, заявляют ученые. Это подтверждается недавним открытием, сделанным в американском институте безграничного космоса.

В частности, исследователи утверждают, что им впервые в истории удалось обнаружить реально существующий искривленный пузырь пространства-времени.

О подобных искривлениях давно говорили теоретики. Однако найти их в естественных условиях или создать искусственно до сих пор никому не удавалось. Так как доказана реальность такого явления, появляется возможность создавать гиперсветовые космические корабли, которые за короткое время смогут преодолевать огромнейшие расстояния. Разумеется, такая техника появится еще не скоро. Но важно осознавать, что это не просто фантастика.



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