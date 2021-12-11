Найден способ спасти кораллы от последствий глобального потепления

Тема возможного исчезновения коралловых рифов давно рассматривается не только в научных кругах, но и в СМИ. По последним сообщениям, группа ученых их Соединенных Штатов и Австралии пытаются ускорить эволюцию кораллов, чтобы те смогли пережить глобальное потепление.

Представители науки уверены, что окончательный приговор для организмов данного вида еще не прозвучал. Более того, они самостоятельно могли бы эволюционировать и приспособиться к новым условиям, если бы для этого им было отпущено больше времени.

Но реальность выглядит иначе. Поэтому задача науки – ускорить эволюцию, чтобы помочь кораллам выйти на новый этап развития. В этом случае у них появляются неплохие шансы устоять перед нынешними климатическими угрозами.