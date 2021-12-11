 

“Хотелось бы стать женой олигарха”: Агата Муцениеце представила идеальную жизнь без забот

11.12.2021, 13:30, Разное
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После развода с актером Павлом Прилучным Агата Муцениеце до сих пор пребывает в поисках достойного мужчины. Актриса говорит, что у нее были мимолетные романы за это время, однако ни к чему серьезному они не привели. В недавнем интервью блогеру Иде Галич Агата поделилась своими мыслями об идеальной жизни.

Плюсы и минусы жизни в золотой клетке

Муцениеце призналась, что иногда ее посещают мысли о том, чтобы стать женой олигарха. В этом есть немало преимуществ: не нужно думать ни о чем, кроме шопинга, планов на отдых или выбора марки очередного автомобиля. Никаких хлопот и забот: можно просто наслаждаться жизнью. «Было бы круто», – резюмировала звезда сериала «Закрытая школа», после чего добавила: “Если со мной такое произойдет, то, пожалуй, не в этой жизни”.

Озвучивание своего тайного желания позволило Агате взглянуть на ситуацию под другим углом и увидеть серьезные минусы проживания с олигархом. Актриса пришла к выводу, что не смогла бы надолго задержаться в статусе содержанки: начала бы сходить с ума. Согласно мнению знаменитости, ее хватило бы максимум на полгода. Затем захотелось бы свободы, независимости, самостоятельности.

Агата пофантазировала на тему того, во что бы впоследствии превратилась ее семейная жизнь с олигархом. Артистка предположила, что довела бы пожилого бизнесмена до инфаркта. В конце своего монолога Агата подытожила, что в любом случае не узнаешь, пока не проверишь.

Агата и Павел Прилучный

Актриса говорит, что за Прилучного выходила замуж по любви. Брак продлился девять лет. Все считали их идеальной парой. Развод Прилучного и Муцениеце для их поклонников стал неприятной неожиданностью. Следует отметить, что расставание актеров сопровождалось взаимными обвинениями и дрязгами. Но сейчас страсти улеглись. Агата спокойно отпускает сына Тимофея и дочь Мию к отцу.

Она красива, молода, успешна. Есть много мужчин, которые хотели бы предложить Агате руку и сердце. Но она замуж не спешит, потому что не хочет еще раз ошибиться.



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