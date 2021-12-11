 

“Зашла на кухню и испугалась”. Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова

11.12.2021, 13:14, Новости дня
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“Это меня нарисовала дочка ко Дню матери. Помню, как я зашла на кухню и испугалась. По-моему один-в-один. Я сначала подумала, что наверху – это мои отросшие корни и расстроилась, что дочка видит их настолько неухоженными. А оказалось просто фломастера нужного не было”, – написала 33-летняя актриса.

Пост Асмус набрал больше 24 тыс. лайков.

“Меня сын так нарисовал, что решил из школы не приносить, чтобы меня не расстроить”, – прокомментировала рисунок firsova_stylist.

“Хороший портрет! Только вы на нем грустная…”, – написала olgakhramova1970.

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A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком (Игорем) Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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