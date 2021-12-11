 

Разумков о Зеленском: Поведение на пресс-конференции – это не предел

11.12.2021, 13:14, Новости дня
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Журналистка вспомнила пресс-марафон Зеленского, на котором он эмоционально высказывался, реагировал на вопросы и вступал в перепалки с журналистами и спросила, как он ведет себя во время дискуссий без присутствия прессы.

“Мне, наверно, некорректно будет говорить о том, как ведет себя президент за закрытыми дверями, можно у него спросить. Но я скажу так: поведение на пресс-конференции – это не предел… Не предел возможностей”, – ответил Разумков. 

Развивать эту тему он отказался, попросив “оставаться в рамках приличия” и добавив, что “все все видят, все все понимают”. 

Разумков рассказал, что последний раз общался с Зеленским на совещании по повестке дня Верховной Рады, когда он еще был спикером. В это время он находился на самоизоляции из-за коронавируса.

“Меня так подключили, что ни меня не было слышно, ни я не слышал, что происходит на совещании… Это была, наверно, наша последняя встреча, все, на этом встречи закончились, больше мы не виделись, больше не общались”, – рассказал политик. 

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

26 ноября глава государства провел пресс-марафон “30 вопросов президенту Украины”, который посвящен экватору его пребывания на должности главы государства.

Мероприятие началось в 12.00. Планировалось, что президент будет общаться с журналистами три часа, но пресс-марафон длился около пяти с половиной часов. На него пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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