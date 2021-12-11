Кикабидзе привез Саакашвили привет от Зеленского

Советский грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, член оппозиционного «Единого национального движения», в субботу навестил в военном госпитале в Гори экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вахтанг Кикабидзе сказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пообещал ему заботиться о Саакашвили, так как тот является украинским гражданином и главой украинского исполкома реформ.

По словам Кикабидзе, после его встречи с Зеленским из Украины в Грузию начали приезжать правозащитники и адвокаты.

Ранее в Киеве Кикабидзе говорил, что просил Зеленского «спасти» Саакашвили, так как власти Грузии якобы желают, чтобы тот умер в тюрьме.