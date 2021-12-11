 

Во время футбольного матча в Колумбии произошел уникальный за всю историю игры случай

11.12.2021, 13:12, Новости дня
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Во время игры команд «Америка Кали» и «Альянс Петролер» в Колумбии главный арбитр хотел показать желтую карточку нарушителю, но не справился и уронил ее, в итоге впервые сопернику показал карточку игрок.

Моментом воспользовался защитник из команды «Америка Кали» Марлон Торрес, который поднял карточку с поля и самостоятельно показал ее футболисту из другой команды, передает РИА «Новости».

После этого карточка была возвращена судье, а игра продолжилась. Арбитр не стал делать замечание футболисту за вольность и вообще никак не отреагировал. Встреча завершилась победой «Америка Кали» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что не менее 54 человек были задержаны в Португалии в ходе беспорядков незадолго до проведения футбольного матча между киевским «Динамо» и лиссабонским клубом «Бенфика». 



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