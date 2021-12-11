Крымчан возмутил новый памятник царской семье в Ялте

Жители Ялты возмущены памятником семье последнего русского царя Николая II, который установили недалеко от дворца в Ливадии.

По данным ФАН, скульптура была изготовлена на средства авторов еще два месяца назад. Это первая работа мастера Юрия Майорова. Между тем инициатива установить памятник исходила якобы от некоего монархического общества «Белый орел».

В Сети отмечают, что члены царской семьи не походи на себя, а окружает их некий непонятный объект.

Появление памятника прокомментировал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram.

«Имелось в виду, может, какое-то родовое гнездо: крылья орла, защищающие династию. Но выглядит жутко, как яйцо «чужого», и сами лица лишены эмоций», – отметила в Сети Елена Рогова.

Власти города и администрация Ливадийского дворца заявили, что не имеют никакого отношения к скульптурной композиции.

«Много труда вложено, скульптор молодой, может, и не совсем удачно, но не все сразу получается. Не покемонов же лепил, что сейчас в моде, а все-таки историческая тематика», – написала Алена Волкова.

«Идея хороша, воплощение, конечно, на троечку», – прокомментировала Елена Матащук.

Ранее жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове.