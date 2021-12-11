 

В России снова выявили более 30 тысяч новых заражений COVID-19

11.12.2021, 13:05, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено более 30 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по коронавирусу.

Суточный прирост зараженных составил 30 288 человек, за то же время выздоровели и были выписаны из больниц 36 446 пациентов, 1171 заболевший скончался. Общее число инфицированных за все время пандемии коронавируса в России сегодня достигло 9 986 967 человек, вылеченных – 8 709 964 человек, а умерших – 288 351 человек. Средний уровень популяционного иммунитета в стране оценивается в порядка 55,7%.

Среди субъектов и регионов России по тяжести эпидемиологической ситуации лидирует Москва, где зафиксировали 3140 заражений, 3584 выздоровлений и 86 летальных исходов. На втором месте вновь оказался Санкт-Петербург с 2045 заболевшими, 2759 поправившимися и 61 умершим. За ним следует Московская область: там выявили 1833 новых случая ковида,3083 человека выздоровело и 53 пациента скончались.

Коронавирус в России сегодня реже всего выявляется в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах: там за сутки зафиксировали 32, 12 и 7 новых случаев COVID-19 соответственно.



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