Филипп Киркоров рассказал о страданиях своих близких

Филипп Киркоров в недавнем интервью поделился подробностями личной жизни. Оказалось, что его близкие страдают, так как артист редко демонстрирует им свои чувства.

Киркоров признался, что в его роду мужчины умеют любить и поступками доказывать свое отношение и чувства. При этом артист не часто говорит «Я тебя люблю» свои близким, в числе которых и дети. Именно поэтому родные обижаются на него, хотя и не сомневаются в его чувствах.

Также Киркоров пояснил о пережитом в этом году предательстве. Имен артист называть не стал, но отметил, что таких людей он прощает, ведь у каждого своя жизнь, свои проблемы, в числе которых и он сам. Пережитые события огорчили его, ведь он узнал истинные лица своих бывших друзей. Несмотря на это, Киркоров старается меньше думать об этом, сосредоточив свое внимание на отце и детях. Именно для них он готов сделать все, лишь бы родные были счастливы.

Источник: www.starhit.ru