 

Филипп Киркоров рассказал о страданиях своих близких

11.12.2021, 12:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Филипп Киркоров в недавнем интервью поделился подробностями личной жизни. Оказалось, что его близкие страдают, так как артист редко демонстрирует им свои чувства.
Киркоров признался, что в его роду мужчины умеют любить и поступками доказывать свое отношение и чувства. При этом артист не часто говорит «Я тебя люблю» свои близким, в числе которых и дети. Именно поэтому родные обижаются на него, хотя и не сомневаются в его чувствах.

Также Киркоров пояснил о пережитом в этом году предательстве. Имен артист называть не стал, но отметил, что таких людей он прощает, ведь у каждого своя жизнь, свои проблемы, в числе которых и он сам. Пережитые события огорчили его, ведь он узнал истинные лица своих бывших друзей. Несмотря на это, Киркоров старается меньше думать об этом, сосредоточив свое внимание на отце и детях. Именно для них он готов сделать все, лишь бы родные были счастливы.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Мнение: Волгоград. Террористы

07.08 / Путин никому не доверяет, Меркель волчица, Зеленский хороший

19.06 / Почему он избегает разговоров по душам: признаки эмоционально опустошенного мужчины

07.12 / Володин: Россия заинтересована в сильной Киргизии

20.08 / Отчим Владислава Галкина недосчитался 8 миллионов после смерти приемного сына

16.12 / Мнение: «Сначала надо захватить власть», рабовладельческий строй и «Книга Страшного суда»

09.12 / Юрьев день: традиции и приметы 9 декабря

04.08 / Мнение: Ария жука

22.03 / Анастасия Решетова о своей модельной карьере и судействе в новом проекте на ТНТ

11.06 / В Алтайском крае прошёл митинг за возобновление продажи леса в Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика