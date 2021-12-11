Украинский эксперт – если Запад решит о чём-то договориться с Путиным, Украину просто поставят перед фактом

Джо Байден создаёт коалицию, которая будет формировать позицию относительно Украины, однако в этом кроется опасность, поскольку Киев вообще не является участником этих обсуждений, считает политический аналитик Тарас Черновол. Как он пишет в материале для портала «Главред», если кто-то решит, что для того, чтобы втянуть Путина в переговоры, надо чем-то пожертвовать, то Украину просто поставят перед фактом. Похожая ситуация в своё время была с Чехией во время мюнхенских договорённостей с Гитлером.



Reuters

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о вероятности присоединения США к нормандскому формату. Джо Байденом создаётся определённая коалиция, которая будет формировать позицию относительно Украины. Сейчас известно, что в неё, кроме США, входят Франция, Германия, Великобритания и Италия. Как считает политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший депутат Рады Тарас Черновол, основной риск для Украины заключается в том, что Киев вообще не является участником этих обсуждений.

«Формирование коалиции без Украины — это проблема, ведь субъектность государства здесь полностью потеряна. С Зеленским уже никто считаться не будет — более того, его уже списали и считают мёртвым. То есть с ним будут поддерживать формальные контакты, но в мировой политике его больше не существует», — считает эксперт.

Он отмечает, что для страны, с властью которой не считаются и демонстративно показывают своё пренебрежение, — это плохой знак. Похожая ситуация в своё время была с Чехией во время мюнхенских договорённостей с Гитлером.

«Тогда с чешским премьером поступили так же и Чехию списали. Это сравнение показывает, что отношение к Украине относительно похожее. Сейчас мы понимаем, что Зеленский сам показал, что разговаривать с ним нет смысла. Но Украину списывать никто не собирается, вместо этого она является плацдармом Запада. И если кто-то решит, что для того, чтобы втянуть Путина в переговоры, надо чем-то пожертвовать, то Украину просто поставят перед фактом», — пишет Черновол.