Cпецслужбы Польши опубликовали запись разговора белорусского диспетчера и, возможно, сотрудника КГБ во время посадки самолета Ryanair
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“Представляю презентацию об основных выводах расследования операции белорусских спецслужб против Романа Протасевича. 23 мая самолет Ryanair был вынужден приземлиться в аэропорту Минска. Для этого спецслужбы Беларуси предоставили ложную информацию о якобы угрозе взрыва, терроризировали экипаж и лишали свободы пассажиров, в том числе польских граждан”, – отметил он в сообщении.
На опубликованном аудио слышен третий голос. Когда пилот начинает уточнять информацию, слышно, как диспетчер консультируется с третьим человеком, который подсказывает, что именно отвечать.
На записи он, в частности, говорит диспетчеру “продолжай, продолжай” после того, как тот передал сообщение о бомбе на борту самолета. Пилот уточнил уровень опасности. Диспетчер в ответ попросил оставаться на связи и спросил у третьего мужчины: “Он говорит: “Код диспетчера желтый или красный?” Предполагаемый сотрудник КГБ отвечает: “Ну “красный” скажи. Красный”. При этом он разговаривал по телефону с человеком, которого называл Андрей Анатольевич.
https://www.facebook.com/101673058965850/videos/329184822376945/
Расследование событий того дня проводит агентство внутренней безопасности Польши под надзором прокуратуры, сообщается на сайте польского правительства.
“Доказательства показывают, что 23 мая офицер белорусского КГБ присутствовал в оперативной комнате во время работы вышки управления воздушным движением. В ключевой момент он взял под контроль работу авиадиспетчера. Он дал инструкции сотруднику, который контактировал с пилотом. Именно офицер отдавал команды и принимал решения относительно высадки в Минске. В то же время офицер КГБ поддерживал телефонный контакт с кем-то, кому он сообщил о том, что происходило с самолетом. Следует подчеркнуть, что взятие под контроль диспетчерской вышки агентом спецслужб – это нечто беспрецедентное, выходящее за рамки правил и практики”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе польского расследования ход событий в минском аэропорту был установлен и задокументирован. Следователи установили, что во время полета не было угрозы взрыва бомбы – это подтверждается тем, что пилоту заявили об угрозе еще до отправки электронного письма с информацией о минировании, о котором говорилось во время разговора.
“Вся ситуация была спровоцирована белорусской стороной, чтобы заставить самолет приземлиться в Минске”, – подчеркнули в сообщении.
Издание The New York Times со ссылкой на источники 8 декабря написало о бывшем авиадиспетчере минского аэропорта Олеге Галегове, который сбежал из Беларуси и перешел белорусско-польскую границу.
В Польше он рассказал сотрудникам спецслужб, что самолет посадили в результате операции КГБ. По словам Галегова, он был ответственен за то, чтобы сообщить пилоту, что на борту находится бомба и по “соображениям безопасности” нужно приземлиться в Минске.
В Беларуси назвали “информационным вбросом” материал о посадке самолета с Протасевичем под контролем КГБ и не исключили, что на диспетчера оказывали давление польские правоохранители.
Контекст:
23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).
После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и его девушку Софью Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко это отрицает).
Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.
Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни.
Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.
Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.
Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
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