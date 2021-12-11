Cпецслужбы Польши опубликовали запись разговора белорусского диспетчера и, возможно, сотрудника КГБ во время посадки самолета Ryanair

“Представляю презентацию об основных выводах расследования операции белорусских спецслужб против Романа Протасевича. 23 мая самолет Ryanair был вынужден приземлиться в аэропорту Минска. Для этого спецслужбы Беларуси предоставили ложную информацию о якобы угрозе взрыва, терроризировали экипаж и лишали свободы пассажиров, в том числе польских граждан”, – отметил он в сообщении.

На опубликованном аудио слышен третий голос. Когда пилот начинает уточнять информацию, слышно, как диспетчер консультируется с третьим человеком, который подсказывает, что именно отвечать.

На записи он, в частности, говорит диспетчеру “продолжай, продолжай” после того, как тот передал сообщение о бомбе на борту самолета. Пилот уточнил уровень опасности. Диспетчер в ответ попросил оставаться на связи и спросил у третьего мужчины: “Он говорит: “Код диспетчера желтый или красный?” Предполагаемый сотрудник КГБ отвечает: “Ну “красный” скажи. Красный”. При этом он разговаривал по телефону с человеком, которого называл Андрей Анатольевич.

https://www.facebook.com/101673058965850/videos/329184822376945/

Расследование событий того дня проводит агентство внутренней безопасности Польши под надзором прокуратуры, сообщается на сайте польского правительства.

“Доказательства показывают, что 23 мая офицер белорусского КГБ присутствовал в оперативной комнате во время работы вышки управления воздушным движением. В ключевой момент он взял под контроль работу авиадиспетчера. Он дал инструкции сотруднику, который контактировал с пилотом. Именно офицер отдавал команды и принимал решения относительно высадки в Минске. В то же время офицер КГБ поддерживал телефонный контакт с кем-то, кому он сообщил о том, что происходило с самолетом. Следует подчеркнуть, что взятие под контроль диспетчерской вышки агентом спецслужб – это нечто беспрецедентное, выходящее за рамки правил и практики”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе польского расследования ход событий в минском аэропорту был установлен и задокументирован. Следователи установили, что во время полета не было угрозы взрыва бомбы – это подтверждается тем, что пилоту заявили об угрозе еще до отправки электронного письма с информацией о минировании, о котором говорилось во время разговора.

“Вся ситуация была спровоцирована белорусской стороной, чтобы заставить самолет приземлиться в Минске”, – подчеркнули в сообщении.

Издание The New York Times со ссылкой на источники 8 декабря написало о бывшем авиадиспетчере минского аэропорта Олеге Галегове, который сбежал из Беларуси и перешел белорусско-польскую границу.

В Польше он рассказал сотрудникам спецслужб, что самолет посадили в результате операции КГБ. По словам Галегова, он был ответственен за то, чтобы сообщить пилоту, что на борту находится бомба и по “соображениям безопасности” нужно приземлиться в Минске.

В Беларуси назвали “информационным вбросом” материал о посадке самолета с Протасевичем под контролем КГБ и не исключили, что на диспетчера оказывали давление польские правоохранители.

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и его девушку Софью Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко это отрицает).

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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