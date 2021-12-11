В центре Петербурга пару влюбленных облили кислотой

Накануне вечером романтическая прогулка 16-летней девушки и 18-летнего парня в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга закончилась трагедией – внезапно к ним подбежал мужчина и облил кислотой.

Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова, в районе 86-го дома. Девушке жидкость попала на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1. Медики ввели пострадавшую в медикаментозный сон. У парня диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Его в удовлетворительном состоянии отвезли в НИИ им. Джанелидзе, пишет «Фонтанка.ру».

Подозреваемого в нападении сотрудники полиции задержали через несколько часов на Московском проспекте. 24-летний безработный приехал в Петербург из Твери. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе на парковке гипермаркета неизвестный плеснул в лицо женщине кислотой в подмосковном Пушкино. Женщина оказалась заместителем гендиректора Ивантеевского хлебокомбината.