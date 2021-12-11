В Грузии жестко отреагировали на требование Москвы не расширять НАТО

МИД Грузии в заявлении в субботу назвал «неприемлемым любые попытки третьих стран пересмотреть решения Бухарестского саммита НАТО», когда в 2008 году Североатлантический альянс сообщил о намерении принять в свои ряды Украину и Грузию без конкретных сроков вступления, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с тем, что Москва предлагает дезавуировать это решение Бухарестского саммита НАТО, МИД Грузии заявил, что решение о вступлении в Североатлантический альянс является «суверенным», его поддерживает большинство граждан Грузии.

«Цель – вступить в НАТО зафиксирована в конституции Грузии», – отметило внешнеполитическое ведомство.

Также в МИД заметили, что страны НАТО на всех последующих саммитах подтверждали решение, принятое в Бухаресте.

Тбилиси считает, что требование дезавуировать это решение «противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права».

Также Грузия заявила, что РФ продолжает «оккупацию» и «аннексию» Абхазии и Южной Осетии.

Грузия, считающаяся страной-аспирантом НАТО, крайне активно сотрудничает с блоком, но пока не получила «План действий по членству».