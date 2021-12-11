 

Приложения на смартфоне могут передавать мошенникам платежные данные пользователей

11.12.2021, 12:14, Разное
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Популярным способом кражи денег со счетов посредством смартфонов считаются банковские трояны. Такого мнения придерживается эксперт Анна Михайлова.
Вирус может поразить приложение даже после его скачивания. Причем, источник загрузки не имеет никакого значения. Существует возможность по ряду косвенных признаков распознать присутствие трояна. При обновлении программа может запросить установку из неофициальных источников. Так в основном делают вирусы-загрузчики, чтобы на смартфоне появилась дополнительная нагрузка в виде вредоносных сервисов.

Внимание необходимо обратить, если предложение запрашивает у пользователя разрешение на применение «Специальных возможностей». Если юзер одобрит это действие, то программа станет взаимодействовать с собой от лица обладателя девайса. Чтобы защититься от подобных инцидентов, необходимо внимательно следить за утечками и использовать антивирусные приложения, пишет портал «Политэксперт».



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