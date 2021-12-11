Врачи назвали неожиданный ночной симптом дефицита витамина В12

Врачи назвали необычный симптом дефицита витамина В12, который возникает в ночное время. По словам медиков, вещество очень важно для организма, так как является своеобразным топливом для него.

Витамин В12 необходим для поддержания здоровья нервных клеток и крови, он участвует в процессе выработки ДНК. При его дефиците у человека могут начаться проблемы, о чем говорят некоторые симптомы.

В исследовании ученых участвовал житель средних лет, который в течение нескольких лет страдал обильным потоотделением в ночное время. Проблема доставляла дискомфорт человеку, так как ему после сна требовалось менять постельное белье. Область с обильным потоотделением затрагивала верхнюю часть тела – от головы до груди. Ситуация усугублялась после употребления спиртных напитков. Врачи после обследования решили назначить пациенту инъекции витамина В12, которые спустя время устранили проблему.

Также исследователи выяснили, что в большинстве случаев при дефиците указанного витамина люди начинают страдать от ночной потливости и ряда неврологических синдромов. Другие признаки состояния – слабость, утомляемость, головокружения, одышка, учащенное сердцебиение, бледная кожа, запор, диарея, потеря аппетита, онемение и покалывание в конечностях. Чтобы избежать проблем, врачи рекомендуют пройти обследование, а не заниматься самолечением.

Источник: www.medikforum.ru