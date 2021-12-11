Мнение: Насчет режиссера Сокурова

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU – Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что “не может быть и речи” об аресте режиссера Александра Сокурова, который поспорил с Владимиром Путиным 9 декабря на заседании Совета по правам человека.

Одна из самых популярных новостей сегодня – видимо, потому что “про царя”. Цитируют и пересказывают все кому не лень. При этом формулировка такая, что волосы дыбом. Сокуров, значит, позволил себе поспорить с Нацлидером и вызвать его высочайшее раздражение, и вот уже – в 21 веке! – путинского визиря спрашивают, не арестуют ли охальника. И Песков считает нужным такое комментировать, говорит “нет!” – но ЧЕМ он это мотивирует?!

По идее, ответом могло бы быть лишь недоумение – а за что? Разве в России есть такой состав преступления, как “поспорил с президентом”? Или “вызвал словами раздражение у чиновника категории А”? Откуда вообще могла бы взяться идея, что режиссера кто-то может арестовать из-за его публичного диалога с Путиным?!

Так должен был бы ответить Песков. Но он, однако, ответил совсем не так. Песков обосновал отсутствие перспективы ареста у Сокурова тем, что… “президент к нему очень по-доброму относится”. Песков – официальный пресс-секретарь президента, и все его слова журналистам становятся официальным заявлением Кремля.

И он фактически прямым текстом признал, что единственное, что защищает Сокурова от ареста – это никакой не закон, не конституция, не какая-то там потешная “неприкосновенность личности”… а только “доброе отношение Путина”. Изменится у Путина отношение с доброго на какое-то другое – всё, никто не даст за свободу именитого режиссера и ломаного гроша.

Они совершенно перестали стесняться. “То, что вы все еще на свободе – это не ваша заслуга, а наша недоработка”. Говорят, такие “шутливые” плакатики любят вешать у себя в кабинетах следователи по всей необъятной Руси. А теперь уже и Песков официально заявил, что этот плакат – никакая не шутка, а просто буквально так оно и есть.

Впрочем, в эпоху ковида так и должно быть. Два месяца подождать – и любого можно будет отправить как минимум под домашний арест, просто “забанив” ему/ей куар-код. Никакой неприкосновенности личности больше нет – да и была ли она?

При этом, увы, приходится признать, что и сам Сокуров разочаровал своими “острыми вопросами”, и я даже отчасти понимаю раздражение Путина. Тоже мне – вычленил “главные вопросы современности”! По Сокурову, это… положение республик Кавказа (с упором на конфликт Ингушетии и Чечни), преследование НКО типа Мемориала, иноагенты и убийства журналистов. Всё это, безусловно, острые проблемы, но когда в стране через два месяца (!) уже собираются вводить куар-коды, то есть прямую цифровую диктатуру – какая тут Ингушетия? Какие НКО?? Детский сад какой-то, ей-богу. Смысл переживать о чьих-то отдельных правах, когда в стране без лишних слов собираются отобрать разом все права у всех людей, вместе и в отдельности?

С другой стороны – что требовать с Сокурова? Ужас ситуации в том, что он, даже говоря, по сути, беспомощную ерунду – все равно при этом реально рисковал, и рисковал серьезно (и еще неизвестно, чем ему обернется его демарш, несмотря на все “успокоения” балабола Пескова).