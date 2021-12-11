 

Мнение: Запретная тема

11.12.2021, 12:08, Разное
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Высказывание Сокурова о ситуации на Северном Кавказе, которое он сделал на встрече совета по правам человека с Путиным, привело к каким-то тектоническим событиям — немедленно последовали крайне гневные отклики с этого самого Северного Кавказа, а Пескову задали вопрос — когда уже Сокурова арестуют?

В целом это прекрасный показатель уровня открытости путинской России: арест за вопрос президенту уже не рассматривается как что-то необычное. Песков поспешил успокоить — никаких арестов, чем только усугубил атмосферу: есть немало других средств помимо. Какой-нибудь «новичок», полоний, да мало ли. Коронавирус у нас тут бушует, автомобили по дорогам неаккуратно ездят…

А с другой стороны, что вы хотели? Фашизм — он такой. Это вам не слюнявая демократия с ее вседозволенностью. Тут единственный, кто может задавать нелицеприятные вопросы — сам вождь. Айн фольк, айн райх, айн фюрер.

Источник: Эль Мюрид



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