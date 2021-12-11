Отказаться от обещаний по реальным причинам, возобновить куплю/продажу или просто выждать: что ретроградный Меркурий готовит знакам зодиака в январе

Меркурий начинает свое ретроградное движение с 14 января и заканчивает 3 февраля 2022 года. Это время нельзя назвать на сто процентов благоприятным, однако считать его полезным однозначно можно. Постарайтесь проанализировать события прошлого, сделать определенные выводы и определить, что можно изменить в своем менталитете. Научитесь быть терпеливыми, целеустремленными и последовательными, это вам поможет достичь успехов в наступающем году. Вот что готовит этот период представителям всех знаков зодиака.

Овен

Период ретроградного Меркурия заставит вас пересмотреть не так давно принятые решения и взгляды. Возможны разногласия с партнерами (как любимыми, так и коллегами). Понять точку зрения оппонента будет сложно, поэтому стоит посмотреть на проблему с другого ракурса и определить, какую пользу вы можете из этого извлечь.

Телец

Вы постараетесь пересмотреть недавние договоренности и не станете мириться с тем, что партнер откладывает решение вопроса на потом. Будете настаивать на соблюдении условий, что может повлечь ссоры и конфликты. Постарайтесь быть более толерантным и не слишком настойчивым.

Близнецы

Ваша правящая планета движется в обратном направлении. А это значит, что все планы, которые вот-вот должны были реализоваться, будут отложены на более поздний срок. Это произойдет по вашему желанию, вы примете такое решение потому, что захотите более основательно вникнуть в суть (все перепроверить).

Рак

Вам следует активизироваться не с 14 января, а уже с 3 числа следующего месяца. Обратите внимание на договоренности с партнерами, все еще раз перепроверьте, не давайте пустых обещаний, не торопитесь с решением важных вопросов. Как минимум отложите сделки до 26 января, если есть такая возможность.

Лев

Вам предстоит пересмотреть отношения с близкими. Возможно, что-то не устраивает вас, а может, кто-то из родственников недоволен вами. Постарайтесь озвучить все, что вас беспокоит, и попросите сделать то же самое близких людей. Затем обязательно найдите компромисс, который устроит обе стороны.

Дева

Вам придется на три недели возобновить все дела, связанные с документами. Постарайтесь все еще раз просчитать, перепроверить и убедиться в том, что нигде нет ошибки. Не торопитесь и приступайте к серьезным сделкам исключительно в случае уверенности в том, что делаете все правильно.

Весы

Обязательно согласовывайте свои действия с правовой базой. Если есть сомнения в правильности принятия решений, найдите нужную информацию и еще раз все перепроверьте. При необходимости отправьте запрос в нужные инстанции и дождитесь подтверждения своей безопасности, прежде чем что-то подписывать.

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Скорпион

Займитесь решением старых денежных проблем. Если есть долги, постарайтесь их быстрее погасить. При их отсутствии продумайте стратегию экономии. Следующий год станет для вас довольно благоприятным в материальном плане, однако разумное использование ресурсов поможет вам преуспеть еще больше.

Стрелец

Звезды вам рекомендуют больше думать и размышлять, прежде чем принимать решения и начинать действовать. Период ретроградного Меркурия даст вам возможность заняться самоанализом, стать более спокойным, уравновешенным и ответственным, что позволит достичь успеха в будущем.

Козерог

Поначалу ретроградный Меркурий будет находиться в вашем знаке. А это значит, что путаница и неразбериха в личных делах и документах вполне вероятна. Постарайтесь спокойно и ответственно отнестись ко всем делам. Не паникуйте и не делайте поспешных выводов, решайте, анализируйте и планируйте. Вы являетесь довольно практичным и прагматичным человеком, поэтому у вас все получится.

Водолей

Вторая фаза ретроградного Меркурия проходит в вашем знаке. Наверняка у вас появятся сомнения относительно обещаний и правильности поступков ваших партнеров. Вы сделаете правильно, если решите все перепроверить. Только не действуйте сгоряча, во всем убедитесь лично и решайте вопросы максимально корректно.

Рыбы

Вполне вероятно, что недавно вам поступило одно заманчивое предложение. В течение трех недель у вас будет возможность подумать над тем, стоит ли его принимать. Если вас не устраивает нынешнее положение, вы сможете найти альтернативу для улучшения своей жизни в будущем (особенно если это касается социальной сферы).