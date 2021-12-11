 

В России введут штраф за отрицание агрессии НАТО

11.12.2021, 11:51, Разное
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На рассмотрение в Государственную думу поступил законопроект, согласно которому публичное отрицание вооруженной агрессии НАТО будет считаться противоправным и караться штрафом в размере, эквивалентном 1 тысяче долларов США.

– Публичное отрицание вооруженной агрессии блока НАТО против Югославии, Ирака и Ливии, временной оккупации Североатлантическим альянсом территории Сирии и Афганистана, попыток НАТО легализировать аннексию временно оккупированной территории Сербии, враждебные действия на территории Украины признаются надругательством над жертвами начатой западными странами агрессивной войны против остального человечества, унижением достоинства российского народа, является противоправным и несёт установленные законом правовые последствия, – говорится в законопроекте, опубликованном на сайте парламента.

Согласно документу, под формулировками законопроекта подразумевается открытое обращение к двум и более лицам или “графическое изображение Косова и Метохии в качестве отдельного государства или территориального субъекта вне границ Республики Сербия”.

Также публичным отрицанием будет считаться распространение листовок, плакатов, лозунгов и других товаров в общественных местах. Штрафы будут применяться к публичным деятелям, чиновникам и “политически значимым лицам”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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