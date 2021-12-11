 

Собиралась выспаться, но пошла на работу в 8.00. СМИ узнали, как прошел первый день Меркель на пенсии

11.12.2021, 11:46, Новости дня
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Издание отметило, что ранее Меркель заявляла о намерении выспаться в первый день после ухода с должности, однако она вышла из дома в 8.20 и поехала в свой новый офис на улице Унтер ден Линден в центре Берлина. Экс-канцлер отправилась туда на автомобиле и по дороге попала в пробку, так как в столице выпал снег. 

После посещения офиса Меркель поехала за покупками в супермаркет. С ней был личный охранник, но тележку с товарами Меркель везла сама, отметило издание. Днем она отправилась домой. На опубликованных газетой фотографиях Меркель была в традиционном для нее жакете и брюках.

Um 8.20 Uhr fuhr sie ins ins Büro – Merkels erster Arbeitstag als Rentnerin https://t.co/JJHfkzftS5

— BILD (@BILD) December 10, 2021

Bild напоминает, что на посту канцлера ФРГ Меркель до поздней ночи засиживалась в своем кабинете.

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий.  26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 

После перевыборов паралмента Меркель еще некоторое время находилась в должности врио канцлера ФРГ, пока Бундестаг 8 декабря не проголосовал за ее преемника – Олафа Шольца. 

2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии – традиционный военный церемониальный акт под названием Der Große Zapfenstreich проводится в Германии для чествования высших должностных лиц государства, а также уходящих в отставку генералов армии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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