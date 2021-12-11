Водителей предупредили о серьезных последствиях подмены номеров

Некоторые водители снимают государственные регистрационные номера или ставят подложные, чтобы безнаказанно оставлять автомобиль в запрещенных местах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы и предупредили о последствиях.

«Не надо так – во-первых, автомобиль эвакуируют по регламенту Антитеррористической комиссии (действует с 2017 года) для проверки полицией, чтобы выяснить, не числится ли авто в угоне и не причастно ли к криминалу, а искать, на какую именно спецстоянку, будет сложно (номеров ведь нет). А во-вторых, если водитель нарушил правила, то ему придется оплатить не только штраф, но и перемещение и хранение на спецстоянке. Если правила нарушены не были, то платить за эвакуацию не нужно», – говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что с начала года на спецстоянки отправили более 4,5 тыс. машин без номеров или с поддельными. В дептрансе добавили, что чаще всего среди нарушителей попадаются именно владельцы люксовых автомобилей: Tesla перемещали 27 раз, Lamborghini – 8 раз, а Maserati, Maybach, Rolls-Royce по 2 раза, по одному разу на спецстоянку отправляли Ferrari и Aston Martin.

Ранее в департаменте назвали марки машин, которые чаще всего эвакуировали в Москве в 2021 году. Возглавил рейтинг эвакуированных автомобилей Mercedes-Benz.