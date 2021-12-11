Байден выразил уверенность в желании мировых лидеров оказаться на его месте

Президент США Джо Байден уверен, что каждый из мировых лидеров не отказался бы быть на его месте, об этом он говорил в эфире развлекательного телешоу Джимми Фэллона на канале NBC.

«Все, от лидеров Китая и РФ до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», – передает слова американского президента РИА «Новости».

Байден заявил, что это связано с тем, что США «больше всего доступно, у нас больше потенциала, у нас больше науки, технологий и порядочности», чем у других стран.

Также Байден рассказал о жизни в Белом доме, в частности речь зашла о том, как президент с супругой Джилл готовит завтрак.

«Мы с Джилл – из среднего класса, закончили колледжи, вкалывали как проклятые, родители у нас <…> Словом, мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Они все замечательные, но у нас свои порядки. Парень, который заведует кухней на втором этаже, не должен приходить и готовить нам завтрак. Мы сами можем приготовить себе яйца или залить молоком миску хлопьев», – сказал глава США.

Ведущий спросил, действительно ли Байден сам готовит яйца. На это президент ответил: «Я – нет, а Джилл – да». Сам глава государства признался, что кулинар из него никудышный.

Несмотря на легкий жанр программы, президент говорил преимущественно о серьезных вещах — планах инфраструктурной реформы, необходимости вакцинироваться, разногласиях с республиканцами.

Дефицит шуток восполнял ведущий. «Перед шоу я спросил президента, насколько он рад быть с нами по шкале от одного до десяти? Он сказал: «Десять, но шесть без инфляции», — так Фэллон прошелся по одной из самых болезненных для нынешней администрации тем — рекордному росту цен в США.

Ранее экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.