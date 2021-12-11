 

Ученые считают вращающийся вокруг Земли астероид обломком Луны

11.12.2021, 11:30, Разное
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Вокруг Земли вращается астероид, который может быть обломком Луны. К такому выводу пришли исследователи из университета Аризоны в США.
Астероид получил название 2016 HO3. Его диаметр не превышает 100 метров, но объект сильно заинтересовал ученых. Он вращается вокруг Солнца, но из-за гравитации Земли совершает обороты и вокруг нее. Иными словами, небесное тело является и спутником Солнца, и квазиспутником Голубой планеты.

Американские исследователи обнаружили еще одну особенность астероида, который также имеет гавайское название Камооалева. В результате спектрального анализа удалось выяснить, что он состоит из большого количества пироксена и оливина. Именно они были обнаружены и в реголите, доставленном с Луны. Это может говорить о том, что небесное тело ранее откололось от спутника Земли, или же Луна образовалась после столкновения планеты с каким-то крупным объектом, а Камооалева является результатом этой космической катастрофы. Чтобы получить ответы на интересующие вопросы, исследователи намерены в 2024 году отправить к астероиду китайский зонд Чжэнхэ. Аппарат должен будет сделать забор грунта и доставить эту капсулу на Землю для исследований.

Ученые предупредили и о приближении к Земле астероида 4660 Nereus. Максимально близко к орбите он пролетит 11 декабря. По данным экспертов NASA, космическое тело является «потенциально опасным». Сам астероид мог бы стать отличным источником полезных ископаемых, так как состоит из железа, никеля и кобальта. Его диаметр достигает 330 метров, пишет «ПолитЭксперт».



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