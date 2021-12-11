Татьяна Васильева рассказала о неприязни к «пузатым мужчинам»

Татьяна Васильева, которая в 74 года продолжает следить за собой и прекрасно выглядит, пояснила о неприязни к «пузатым мужчинам». Актриса стала гостьей YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!»

Татьяна Васильева считает мужчин с лишним весом «отталкивающим типом». По ее словам, это может говорить о том, что человек не следит за собой и много ест. С таким мужчиной актриса никогда бы не решилась заводить отношения, так как такой партнер «ночью бы храпел и постоянно бы просил еду». Эти факторы никак не вписываются в жизнь актрисы, так как она давно придерживается высокобелковой спортивной диеты и много времени проводит в спортзале. К слову, интервью Васильева давала во время занятий на беговой дорожке.

Залогом крепких и счастливых отношений, по словам актрисы, являются общие интересы партнеров. Если же человек не придерживается здорового образа жизни, то рядом с Васильевой ему никогда не быть, пишет «Слово и дело».