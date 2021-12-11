 

Татьяна Васильева рассказала о неприязни к «пузатым мужчинам»

11.12.2021, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Татьяна Васильева, которая в 74 года продолжает следить за собой и прекрасно выглядит, пояснила о неприязни к «пузатым мужчинам». Актриса стала гостьей YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!»
Татьяна Васильева считает мужчин с лишним весом «отталкивающим типом». По ее словам, это может говорить о том, что человек не следит за собой и много ест. С таким мужчиной актриса никогда бы не решилась заводить отношения, так как такой партнер «ночью бы храпел и постоянно бы просил еду». Эти факторы никак не вписываются в жизнь актрисы, так как она давно придерживается высокобелковой спортивной диеты и много времени проводит в спортзале. К слову, интервью Васильева давала во время занятий на беговой дорожке.

Залогом крепких и счастливых отношений, по словам актрисы, являются общие интересы партнеров. Если же человек не придерживается здорового образа жизни, то рядом с Васильевой ему никогда не быть, пишет «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Ученые исследуют Меркурий для понимания процесса появления воды на Земле

15.08 / Учёные связали увеличение уровня кислорода со скоростью вращения Земли

21.10 / Дело не только во внешности: психолог рассказал, какую женщину никогда не бросит мужчина

25.10 / Нарколог Казанцев назвал простые способы борьбы с похмельем

06.06 / Берега попутали

10.06 / Полет “Стратофортресса”: как сеть военных баз стала козырем геополитики великих держав

27.05 / Caviar создала красочные версии Huawei Mate 40 Pro и iPhone 12 Pro к столетию Компартии Китая

12.10 / Скандалы: Что делает «англичанка»?

25.11 / Волочкова раскрыла имя молодого любовника

26.06 / Мнение: Путинский Мордор уже не тот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика