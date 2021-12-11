Мнение: Болезнь Марека наоборот, или

Элиты не прививаются и не носят маски



На плаще Королевы бала надпись “Равные права”

Очень интересный пост нашего постоянного читателя и комментатора из солнечной заснеженной Швеции! Наш человек, эмигрант – из тех, кому ковид-истерия открыла глаза на то, что представляет из себя современное западное общество на самом деле. Теория “обратного Марека”, на мой взгляд, очень интересна. В частности, из нее ведь напрямую следует, что в прекрасном обществе будущего, куда мы движемся на всех парах всей планетой, именно СВОБОДА от “вакцинации” станет неким (почти недоступным) преимуществом, ПРИВИЛЕГИЕЙ ЭЛИТЫ.

То есть основная масса будет предметом постоянной “проколки” – что будет делать ее болезненной, слабой, не очень долго живущей (а нахрена быдлу долго жить – только ресурсы переводить?) Хотя в медийном, так сказать, пространстве, через импланты, вставленные прямо в мозг, будет идти 24/7, естественно, прямо противоположная долбежка – что уколы есть невероятное благо и Дар Святой Науки, без которого ты неполноценный, слабый, заразный, опасный и умрешь сразу!

А вот “элита” – без особого шума – будет как раз блюсти себя и будет ЧИСТОЙ, красивой и здоровой. И уже поэтому будет выгодно отличаться от общей массы пополанов – серой, рахитичной и постоянно больной. Причем это и не будет никого удивлять – а чего удивляться, элита же! Питаются, наверно, хорошо… Великий Станислав Лем, кстати, предсказал этот интересный поворот в своем романе-антиутопии “Возвращении со звезд”: там буквально описано общество “проколотых” “чудо-вакциной” – мирных, добрых, чуждых насилию землян… а элитарии тайно употребляют некое “запрещенное” снадобье, которое подавляет действие “вакцины”… и способно превращать их, хотя бы на время, в нормальных людей. Лем всё знал еще тогда!

Но теория Янниса описывает всё более подробно. Приятно, что она опубликована у нас в ЖЖ, а не в богомерзком Фейсбуке! ЖЖ жив!

“Сейчас много развелось диванных эпидемиологов – что и неудивительно, ведь “настоящие” эпидемиологи уже второй год только мычат и блеют и не могут сказать ничего вменяемого и конкретного.

То “стадный иммунитет” существует, то это ошибочная концепция, то надо две недели посидеть дома чтобы спасти старушек, то надо всех непроколотых лишить всех прав и отправить в лагеря, то справимся с пландемией к лету, то к 2024 году, а может и 2026, то достаточно проколоть 60% населения, то 90%, то “чем больше, тем лучше”, то ковидопасс это бред из антиутопий, то жизнь без него с первого июля невозможна, то проколотые не болеют и не распространяют, то проколотые болеют, распространяют и дохнут, то хватит двух доз, то переошмурдячивание каждые полгода или чаще.

Проблема ещё и в том, что сейчас не 60-70-е годы, когда ничего невозможно записать, а газеты отправляются в помойку сразу по прочтении.

Сейчас любой хомяк имеет доступ к полному архиву всех материалов за последние два года (и даже за 2007 год, когда в какой-нибудь Австралии о неэффективности масок писали в центральной прессе и предлагали штрафовать наживающихся на народных суевериях), и более того, любой хомяк может сделать компиляцию эволюции лжи от месяца к месяцу, и выложить её на ютуб, или на более надёжный видеохостинг, откуда её гарантированно не снесут.

Так что да, тяжёлые времена настали.

Ничего удивительного, что диванные эпидемиологи приобретают на этом фоне такое влияние, когда “настоящие” второй год демонстрируют свою полную некомпетентность.

И когда все прогнозы гнусных сторонников теории заговоров сбываются один за другим, несмотря на то что за месяц-два до их сбытия их яростно, с пеной у рта, опровергают власти и сми.

А я тем временем уже третий год как ничем не болею, и даже отказался от ношения носовых платков, так как только место занимают.

Очень странно – ведь я ни разу не кололся, второй год не ношу намордник, редко мою руки и вообще веду образ жизни довольно негигиеничный, плюс не соблюдаю никаких рекомендаций, ну там поковыряться в носу или глазу подержавшись предварительно той же рукой за поручни и перила метро – обычное дело, и хоть бы хны.

И вот читаю уже десятую статью про “болезнь Марека”, и думаю.

Да, “болезнь Марека”, если кто до сих пор не знает, это вот что: в результате непрерывной массовой долбежки содержащихся на птицефабриках кур вакцинами, все слабые штаммы вирусов были уничтожены, и место их заняли штамма сильные, то есть с повышенной летальностью.

Если раньше, грубо говоря, от вируса Х умирало 10% невакцинированных кур, потому что штамм был слабый, то теперь умирает 80%, потому что штамм сильный, что делает вакцинацию абсолютно необходимой – для тех, кто желает сохранить поголовье, конечно.

В общем, всё по классике: что не убивает, то делает сильнее, или, искусственный отбор как он есть, выживание сильнейших.

И всю эту “болезнь Марека” проецируют на эту вот ситуацию с ошмурдячиванием.

Но – подумал я – ведь в случае с курами речь идёт, во-первых, не о гриппе, а о куда более опасных вирусах (никакой грипп не даёт 10% летальности, для начала, 10% летальности – это совершенно другая лига) и, во-вторых, речь идёт о настоящих вакцинах, а не о сваренном за шесть месяцев на колене шмурдяке.

И вот, читая очередную новость об очередном окочурившемся после третьей дозы “от к19” – я и подумал, а что, если в данном случае надо говорить не о “болезни Марека”, а о болезни Марека наоборот?

Ведь если регулярно убивать иммунитет – зачем штаммам усиливаться?

Наоборот: природа идет по пути меньших усилий.

Если у 80% никакого иммунитета после трёх доз нет вообще – то штамму нет никакого смысла усиливаться.

Он будет непрерывно циркулировать между этими 80% дегенератов, как говорят учёные, они станут естественным резервуаром, и с каждой новой итерацией будет становиться слабее, потому что нет смысла приходить с ломом к стеклянной двери, и, естественно, периодически эти лишившие себя иммунитета дегенераты будут дохнуть. Особенно если подсядут на пожизненное переошмурдячивание.

Причём не от побочек, а именно от к19.

То есть от очередной мутации сезонного гриппа. (Оставлю на совести “учёных”, что вирус, по определению не являющийся ЖИВЫМ организмом, у них каким-то образом МУТИРУЕТ).

А те 20% что сохранят иммунитет не будут болеть вообще, потому что чего им болеть-то, если штамм всё ослабляется и ослабляется.

Во всяком случае, никакого иного объяснения наблюдаемому, когда трижды отмшмурдяченные отправляются на тот свет, а я третий год только что поручни не облизываю, и при этом ничем не болею, не вижу.

Я млять десять раз минимум помереть должен был за эти два года, если верить хотя бы одной десятой ковидлопропаганды. Что не так – всё так (Юзер Яннис).

В таком случае, кстати, получается, что непокорная Россия ведет себя “не по чину” – имеет наглость посягать на положение, при котором у нее в населении на положении “элитариев” станет добрая половина всего населения! Тогда как у какой-нибудь послушной Португалии – как положено, в “элите” оставлено порядка 5%!

Боюсь, при таких раскладах Россию станут выжигать буквально каленым железом – “ишь чего захотели!”