Мнение: Референдум

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения общегосударственного референдума по Донбассу. “Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны”, — заявил глава государства в интервью телеканалу “1+1”.

Референдум — дело хорошее. Но тут главное — что за вопрос будет вынесен на него. В какой формулировке. И каков механизм реализации итогов референдума. В какой-нибудь Швейцарии референдум — дело привычное и отработанное. На просторах бывшего Союза этот зверь весьма экзотический и им обычно прикрывают уже состоявшееся решение. А если надо, то результат референдума всегда можно использовать как пипифакс — как это произошло с голосованием по обновленному Союзу.

В общем, идея правильная, но дьявол в деталях.

С Донбассом история понятна. Здесь даже думать особо нечего. Майдан снес режим Януковича, но он же запустил процесс распада Украины. В современной украинской мифологии создана легенда про Кремль, оккупировавший и захвативший. Но нюанс в том, что в этой легенде нет места тем людям, которые на самом деле приняли решение о выходе из той Украины, где агрессивное меньшинство способно диктовать волю всем остальным. И референдум в Крыму, референдумы 11 мая на Донбассе поставили вопрос о единстве нынешней Украины. В современной Украине не понимают, что Крым и Донбасс в первую очередь уходили от Украины, а уже во вторую очередь — просились в Россию. Нежелание существовать на одной территории стало определяющим.

Гражданская война на Украине — факт. То, что она сопровождалась иностранной интервенцией, особо не должно удивлять — любая гражданская война всегда сопровождается внешним участием. В советской историографии события 18-22 года так и называются: «гражданская война и иностранная интервенция». Но нынешней Украине комфортно вычеркнуть первую часть такого определения, так как это снимает ответственность с тех, кто гражданскую войну развязал. И, кстати, допустил и иностранную интервенцию, так как она — лишь следствие.

За всё нужно платить. За ошибки и преступления 14 года в том числе. В этом смысле если Украина «отпустит» Донбасс и Крым, расплатившись за свое помешательство, возможно, это будет первый за ее новейшую историю разумный шаг.

Парадокс, но Украина могла предотвратить свой распад, если бы прислушалась к одному из умнейших людей в ее современной истории — Вячеславу Черноволу, который еще в 90 годы абсолютно однозначно призвал строить Украину на федеративных земельных началах, отказавшись от идеи унитарности и соборности. Парадокс в том, что Украина, «пышающаяся» волей и независимостью Запорожской Сечи, в то же самое время категорически отрицает волю и независимость своих земель. Но ситуация остается однозначной: один-единственный Черновол оказался в итоге умнее 50 миллионов остальных граждан Украины. И распад Украины (а в унитарном формате это только вопрос времени) только подчеркивает его правоту.

Что там будет за референдум — посмотрим. Что за вопрос, как на него ответят, что в итоге будет решено. И как реализовано. Хорошо уже то, что ставится под сомнение сама стратегия любой ценой задавить и вынудить. Одно это начинает внушать острожный оптимизм.

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