Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

“Цель акции, инициаторами которой являются Amnesty International и KyivPride – привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии”, – сказано в сообщении.

В КГГА напомнили, что Международный день прав человека отмечается 10 декабря, поскольку в этот день 1948 года ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

“Акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру”, – сказал зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

В свою очередь директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук подчеркнула, что в Украине “ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТКИ-людям, именно поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме”.

Контекст:

По данным правозащитного ЛГБТ Центра “Наш мир”, которые приводит КГГА, в 2020 году произошло 177 случаев действий на почве гомофобии и трансфобии, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТ+ людей.

В ноябре 2020 года компания Info Sapiens и центр “Социальный мониторинг” провели опрос, который показал, что украинцы стали более толерантными к представителям ЛГБТ.

В тоже время результаты национального исследования школьной среды в Украине, опубликованные в марте 2021 года, показывают, что в Украине 67% ЛГБТ-учеников слышали гомофобные высказывания от сотрудников школы.

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