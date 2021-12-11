Летевший в Краснодар самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет, летевший рейсом Москва – Краснодар, в субботу утром совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщили в экстренных службах.

«Boeing-737 вылетел из Шереметьева в 06.34 мск. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Через 1 час 10 минут благополучно совершил посадку. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что самолету, летевшему рейсом Каир – Москва, пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за подозрительного сообщения на одном из сидений.