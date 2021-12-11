Ученый рассказал об эволюции коронавируса

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11.12.2021, 10:59, Новости дня
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Коронавирусная инфекция проходит две стадии эволюции, прежде чем стать сезонной, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Первая фаза – это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши», – цитирует вирусолога Ura.ru.

Далее вирус начинает подстраиваться под людей, меняя определенные компоненты. После адаптации вирус уменьшает патогенность, потом следует переход к привычной форме сезонных инфекций.

По слова Чумакова, появление штамма «омикрон» говорит о второй фазе эволюции вируса. Медик отметил, что вирусу необходимо две или три недели, чтобы понять, сможет ли он вытеснить другие штаммы.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что ВОЗ в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, как «вызывающий беспокойство». Новый штамм получил название «омикрон». 



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