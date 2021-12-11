Профессор Ковальков предостерег диабетиков от употребления меда и соков

Диабетикам лучше не есть мед и не пить фруктовые соки. Такой совет россиянам дал диетолог Алексей Ковальков.

Уровень сахара в крови может подскочить не только из-за употребления фруктовых соков. Показатели глюкозы нередко растут вверх из-за того, что человек включил в рацион мед и сухофрукты. Продукты имеют повышенную сладость, их употребление отрицательно сказывается на здоровье людей с сахарным диабетом.

Мед в целом допустимо есть, но его количество должно быть ограниченным. Лучше употреблять данный продукт только тогда, когда человек болеет простудой. В меде много углеводов, поэтому его можно приравнять к сахару.

По данной же причине не стоит налегать на соки и сухофрукты. Первые со временем негативно сказываются на состоянии поджелудочной железы, пишет портал Newinform.