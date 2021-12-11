Ученые нашли доказательства вулканической активности на Венере

Ученые из Университета Д’Аннунцио в Пескаре нашли доказательства вулканической активности на Венере. Речь идет о пике Идунн Монс.

На Венере самое большое количество вулканов, если сравнивать ее с другими планетами Солнечной системы. На ее поверхности находятся около 1,6 тысячи таких объектов. Что касается мелких вулканов, то их подсчитать крайне сложно, но исследователи указывают на наличие сотен тысяч или даже миллионов единиц.

В своем исследовании палеонтологи сосредоточили внимание на вулканическом пике Идунн Монс. Его высота достигает 2,5 километров, а ширина – 200. В ходе прошлых научных работ в атмосфере Венеры исследователи обнаружили фосфин. Именно он может говорить о недавней или длящейся активности указанного пика. Ученые намерены и дальше продолжать поиски признаков активного вулканизма на планете, который имеет решающее значение.

Палеонтологи предполагают, что вулканическая активность может иметь связь с жизнью на Венере. В настоящее время на ней практически нет воды, а ее атмосфера достаточно суровая. В ней в большом количестве присутствуют серная кислота и углекислый газ, а их температура превышает 420 градусов по Цельсию, пишет «ПолитЭксперт».