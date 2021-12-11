 

Ученые нашли доказательства вулканической активности на Венере

11.12.2021, 10:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Университета Д’Аннунцио в Пескаре нашли доказательства вулканической активности на Венере. Речь идет о пике Идунн Монс.
На Венере самое большое количество вулканов, если сравнивать ее с другими планетами Солнечной системы. На ее поверхности находятся около 1,6 тысячи таких объектов. Что касается мелких вулканов, то их подсчитать крайне сложно, но исследователи указывают на наличие сотен тысяч или даже миллионов единиц.

В своем исследовании палеонтологи сосредоточили внимание на вулканическом пике Идунн Монс. Его высота достигает 2,5 километров, а ширина – 200. В ходе прошлых научных работ в атмосфере Венеры исследователи обнаружили фосфин. Именно он может говорить о недавней или длящейся активности указанного пика. Ученые намерены и дальше продолжать поиски признаков активного вулканизма на планете, который имеет решающее значение.

Палеонтологи предполагают, что вулканическая активность может иметь связь с жизнью на Венере. В настоящее время на ней практически нет воды, а ее атмосфера достаточно суровая. В ней в большом количестве присутствуют серная кислота и углекислый газ, а их температура превышает 420 градусов по Цельсию, пишет «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Монстр из озера Бросно

11.03 / Часы Apple Watch спасли жизнь школьному учителю в ледяной реке

14.01 / Мнение: Казус Илларионова

09.07 / Специалисты сообщили, что российский «Прометей» способен защищать от метеоритов

01.08 / Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

30.01 / Лубянскую площадь перекроют 31 января из-за установки памятника Дзержинскому

26.11 / Ельцин-центр пригласит на новогодние утренники европейского Санту-трансгендера

13.07 / Данные о рабском труде на Марсе

06.08 / Эмма Малинина опровергла вероятность развития рака у Фриске и Заворотнюк из-за ЭКО

27.05 / Бои ММА и кассеты VHS: зачем смотреть новый сериал “ЛЕ.ГЕН.ДА” с Романом Курцыным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика