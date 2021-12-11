Вирусолог Чумаков считает, что COVID-19 после прохождения двух фаз станет сезонной болезнью

COVID-19 необходимо пройти через две фазы, чтобы эволюционировать в сезонную болезнь. Такое заявление сделал вирусолог Петр Чумаков.

В рамках первой фазы происходит усиление заразности и болезнетворности COVID-19. Сама же инфекция преодолевает адаптационный процесс к популяции человека, устанавливает идеальный режим репликации. Для этого коронавирусу приходится менять какие-то элементы, чтобы приблизиться к условиям, созданным в организме людей.

Данная фраза является плохой, а в рамках хорошей уменьшается патогенность. Когда прошла адаптация, показатели заболеваемости начинают снижаться. На данном этапе происходит переход в привычную форму сезонных патологий.

Когда появился очередной штамм COVID-19 «Омикрон», многие стали говорить, что наступила вторая фаза эволюции. Если новая разновидность окажется заразнее и вытеснит ранее присутствующие варианты, то инфекция перестанет прогрессировать. Чумаков заявил, что еще несколько недель нужно понаблюдать за «Омикроном», чтобы сделать более конкретные выводы, пишет портал iReactor.