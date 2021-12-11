Карантины не помогли — в 2020 году французы выкинули на улицы миллион тонн мусора

В 2020 году французы выбросили миллион тонн мусора на улицы страны, пишет Le Figaro, ссылаясь на данные неправительственной организации Gestes propres. Как подчёркивает ассоциация, эта цифра в два раза больше, чем в 2018 году, несмотря на многочисленные карантины, во время которых активность людей в городе была ограничена.



Reuters

Согласно оценке неправительственной организации Gestes propres, в 2020 году французы выбросили миллион тонн мусора на территории страны, пишет Le Figaro. Это в два раза больше, чем в 2018 году, когда ассоциация, тесно сотрудничающая с Министерством экологии, выявила 520 тыс. тонн отходов, выброшенных на улицы.

Как пояснила представитель ассоциации Кароль Карпентье, речь идёт об окурках, выброшенных из окна, банках, брошенных мимо урн, крупногабаритных предметах, оставленных на тротуаре, или матрасах, оставленных возле домов. При этом, по словам парижского мусорщика, это явление имеет отношение не только к крупным городам, но и к «маленьким деревушкам, где предприятия, проводящие общественные работы, порой выбрасывают строительный мусор на краю поля».

Хотя COVID-19 с его сменяющими друг друга локдаунами и комендантскими часами «ограничил распространение мусора в определённых районах, особенно в туристических», больше всего страдают от отходов обочины дорог. По данным Gestes propres, в 2020 году вдоль дорог было обнаружено 78 тыс. тонн мусора. 10 тыс. тонн мусора было найдено в ручьях, более 660 тонн вдоль береговой линии и 450 тонн на лыжных трассах. «Несмотря на то что посещаемость дорог снизилась во время локдауна, в эти периоды резко возросло потребление еды навынос, так же как связанного с ней мусора», — сожалеет НПО.

Согласно двум опросам, проведённым Французским институтом общественного мнения в 2020-м и 2021 году, «27 процентов французов признаются, что уже выбрасывали мусор на землю», говорит Кароль Карпентье. Наибольшую поддержку в тех же опросах получили три возможных решения: наказание для мусорящих (с этим согласны 54% французов), образовательные меры (23%) или оптимизация мер по уборке мусора (25%).