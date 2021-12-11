 

Найем: Последнее заявление МИД РФ о переговорах Байдена-Путина звучит как “Нас обманули и нам страшно!”. При этом автор явно симулировал деменцию

11.12.2021, 10:18, Новости дня
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Прочитайте последнее заявление МИД РФ о переговорах Байдена-Путина и ситуации вокруг Украины. Не выдержки в ленте новостей, а полный текст. Очень интересно, какие галлюцинации имитируют эти валенки, чтобы оправдать собственные страхи и приступы политической геронтофилии.

Жалуясь на объективную реальность, МИД РФ цитирует множество международных соглашений, договоров и хартий, которые косвенно должны объяснять, почему Кремль требует воздержаться от присоединения Украины к НАТО.

Тут и Парижская хартия для новой Европы, и хельсинкский Заключительный акт, и Хартия европейской безопасности и даже цитаты обещаний советскому (!) руководству после Второй мировой войны.

В целом все это звучит как “Нас обманули и нам страшно!”. При этом автор явно симулировал деменцию, забыв упомянуть самый важный документ, непосредственно касающийся Украины и России.

Будапештский меморандум.

Которым Российская Федерация черным по белому гарантировала неприменение силы не только против ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ целостности Украины, но и против ее ПОЛИТИЧЕСКОЙ независимости.

Конечно, заявление МИД РФ – это открытый вызов громким и решительным заявлениям западных лидеров о расширении НАТО за последние два десятилетия.

Но навстречу этому вызову ЕС и США шли долгих тринадцать лет. Ультимативность и решительность Владимира Путина – это прямое последствие бездеятельности стран-членов НАТО сначала в 2008 году – во время войны в Грузии, а потом в 2014 году – после аннексии Крыма и оккупации наших территорий на востоке Украины.

И да, в такие моменты “глубокая озабоченность” и отсутствие действий со стороны партнеров разочаровывает. Но даже очень нерешительный Запад куда лучше и понятнее, чем вся эта кремлевская паранойя.

Хотя идеально было бы, конечно, перестать оглядываться и самим стать молотом или наковальней.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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