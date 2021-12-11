 

Яценюк об угрозе РФ: Речь идет о выживании Украины. Цель россиян – уничтожить украинскую государственность

11.12.2021, 10:18, Новости дня
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Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”, отвечая на вопрос о переговорах между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. 

“Я категорически хочу не согласиться с таким комментарием по той причине, что нельзя ставить США на один уровень с Россией. потому что США делают все, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность. Это россияне напали на Украину, а американцы – те, кто помогает Украине. Человек в студии сказал, что неизвестно, является ли сегодняшняя война вопросом выживания украинцев. Я скажу свой ответ: речь идет вообще о выживании Украины как таковой. Потому что россияне имеют одну очень четкую цель. Их цель – забрать всю Украину и уничтожить украинскую государственность. И в рамках этой войны Украина борется не одна, а с внешним миром”, – сказал Яценюк. 

По его мнению, Байден достиг дипломатической победы на этом этапе. 

“Он консолидировал весь мир. Ведь это Байден звонил всем лидерам ЕС, отправлял директора ЦРУ в Москву”, – пояснил Яценюк, заявив, что президент США и его администрация “били в колокола”, понимая, что если поступить так, как было в 2014 году, то РФ пойдет дальше. 

“Я думаю, что американская администрация сделала выводы с 2014 года”, – добавил Яценюк. 

Контекст:

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден после видеоконференции с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что 9 декабря глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментируя слова Салливана, журналист BuzzFeed Кристофер Миллер рассказал, что в Офисе президента Украины ему говорили, что надеялись на звонок Байдена 7 декабря.

Байден и Зеленский побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была “очень теплая беседа, очень откровенная”, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу “никаких решений или обсуждений по Украине без Украины”. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.  

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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