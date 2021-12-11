«В тюрьму сажать не будем» — новый министр здравоохранения Германии рассказал об обязательной вакцинации

Распространения штамма «омикрон» в Германии уже избежать не удастся, заявил в интервью Der Spiegel министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. В связи с этим необходимо провести масштабную кампанию по ревакцинации, а также в перспективе ввести всеобщую обязательную вакцинацию. Тех же, кто будет от неё уклоняться, ожидают денежные штрафы, но «в тюрьму никого сажать не будут», успокоил он граждан Германии.



Reuters

Германия переживает сейчас самый масштабный медицинский кризис со времён Второй мировой войны, заявил в интервью Der Spiegel новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. «Свою ключевую задачу я вижу в том, чтобы пандемия в Германии закончилась и чтобы во время будущих волн смертность была предельно низкой», — подчеркнул он. Лаутербах также хочет, чтобы наука играла бóльшую роль в принятии политических решений. Для этого он собирается тесно сотрудничать с ассоциацией учёных, а также налаживать связи с общественностью и переводить для людей язык науки и политики на обывательский.

Министр не исключает, что в будущем может понадобиться принять ещё более жёсткие ограничительные меры: «Это не значит, что я этого хочу. Но если мы достигнем определённого момента, я предложу это бундестагу. И я уверен, что депутаты поведут себя так, как того требует ситуация». Лаутербах напомнил, что уже с середины марта в медицинских учреждениях будет контролироваться выполнение требования по обязательной вакцинации. «Это означает, что привиться они должны заранее», — объясняет он.

Политик также выступает за обязательную вакцинацию воспитателей в детских садах: «Судя по всему тому, что нам известно на данный момент, новый штамм «омикрон» для детей гораздо опаснее, чем предыдущие варианты. Дети заражаются чаще, и болезнь протекает тяжелее». При этом Лаутербах считает, что несовершеннолетних также надо вакцинировать: «Для детей угрозу представляет не прививка, а болезнь. Побочные эффекты крайне редки. Данные из США по пяти миллионам привитых детей в возрасте от 5 до 11 лет очень убедительны». По его словам, в ходе испытаний не было выявлено никаких осложнений и постоянный комитет по вакцинации в Институте Роберта Коха уже заканчивает работу над соответствующими рекомендациями.

По словам нового министра здравоохранения, распространения штамма «омикрон» в Германии уже избежать не удастся. При этом двойная прививка обеспечивает не самую лучшую защиту от заболевания, а через несколько месяцев, возможно, и вообще не будет обеспечивать никакой защиты. «В таком случае непривитые и те, кто не ревакцинировался, будут подвергаться полному риску заражения. Возможно, останется защита от тяжёлого течения заболевания. Поэтому нам непременно нужна всеобщая обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация — это одна из двух вещей, которые могут помочь нам выйти из этого кризиса. Вторая — это успешная кампания по ревакцинации. Ревакцинация может иметь особое значение и в том, что касается штамма «омикрон». При этом тех, кто будет уклоняться от обязательной вакцинации, ожидают денежные штрафы. По словам, Лаутербаха, такие меры неизбежны. «Но в тюрьму никого сажать не будут», — успокоил он граждан Германии.