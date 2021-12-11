 

В Украине за сутки подтвердили более 10 тыс. случаев COVID-19, среди заболевших – почти 1 тыс. детей

11.12.2021, 9:34, Новости дня
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Среди новых заболевших – 991 ребенок и 199 медработников. 

Также за минувшие сутки 2307 человек были госпитализированы, 25 861 пациент выздоровел. Скончалось вчера 446 заболевших COVID-19. 

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 3 553 817, из них 3 184 287 человек выздоровели, 90 789 – умерли. 

За сутки 9 декабря в Украине выявили 11 327 новых случаев заболеваниякоронавирусной инфекцией, 442 пациента скончалось. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2018527311643697

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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