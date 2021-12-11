Дети чиновников получат право на бесплатное образование за границей

Депутаты Государственной думы приняли законопроект, позволяющий детям парламентариев, министров и других государственных служащих получить высшее образование за границей за счёт федерального бюджета.

В пояснительной записке к законодательному акту отмечается, что мера позволит получить высококвалифицированные кадры для государственных институтов, а также станет важным элементов федеральной стратегии по борьбе с коррупцией.

– Больше всего от этого решения выиграют простые россияне, ведь увеличится количество свободных бюджетных мест в вузах, а дети чиновников не будут на них претендовать и незаслуженно подозреваться в блате. Несмотря на сопротивление чиновников, нам удалось продавить этот законопроект, ведь их дети очень любят Родину и хотят учиться в России. Поэтому убедить их мы смогли только после того, как государство приняло на себя обязательство оплатить им учёбу, – заявил автор инициативы Василий Столыпин.

Также из федерального бюджета детям чиновников будут компенсированы затраты на авиаперелёты, аренду жилья и бытовые расходы за рубежом. Это решение принято в связи с низким уровнем доходов управленцев, пояснил парламентарий.

—