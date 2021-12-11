МВД предложило изменить порядок подтверждения произведенного в РФ оружия

МВД предлагает освободить пробные образцы произведенного в РФ на экспорт оружия от проверок криминалистическим требованиям, следует из письма ведомства в Минпромторг.

В документе поясняется, что эта необходимость объясняется тем, что в соответствии с нынешним Федеральным законом «Об оружии» обязательному подтверждению подлежат все производимые в стране, ввозимые в нее и вывозимые модели гражданского и служебного оружия, передает РИА «Новости».

Это подтверждение проводится при наличии заключения МВД о соответствии его криминалистическим требованиям: множество экспортных вариантов гражданского и служебного оружия, предназначенные для оборота за пределами страны, такую процедуру пройти не смогут поскольку не соответствуют российским криминалистическим требованиям (у экспортных вариантов оружия может быть возможность ведения автоматического огня, магазины свыше десяти патронов, складная конструкция без потери возможности сделать выстрел).

«Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии», предусматривающие, что заключение МВД РФ о соответствии криминалистическим требованиям не требуется для прохождения обязательных процедур подтверждения соответствия гражданского и служебного оружия, патронов к нему и конструктивно сходных с оружием изделий, предназначенных для вывоза из Российской Федерации», – сказано в письме МВД.

Аналитики из авторитетного шведского центра SIPRI констатировали, что российский экспорт вооружений продолжает терять позиции. При том, что мировой оружейный рынок за время пандемии никак не пострадал. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как РФ зарабатывать больше на продаже вооружений.