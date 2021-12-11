Мнение: О позорном сливе

Этот неловкий момент уже торопятся вычеркнуть из истории, предать забвению, не вспоминать. Причём как эти, так и те. А ведь каким многообещающим было начало.

Самое забавное, что вспомнил про него разве что «записной запутинец» Дмитрий Ольшанский. И то иронически хмыкнул ©

10 лет назад состоялся «самый многочисленный» с момента развала #СССР митинг протестной и несистемной оппозиции на Болотной площади в Москве. По самым оптимистичным, наверняка завышенным подсчётам он собрал под 100 тыс. недовольных фальсификацией думских выборов. Собравшиеся, оробев от собственной смелости нестройно скандировали «Мы здесь власть!», чем…

А собственно, какой у этого всего получился выхлоп?

«Ровно десять лет назад на Болотной площади в Москве собрались благополучные, культурные, счастливые люди, уже как минимум десять лет до того – а кое-кто и все двадцать – жившие всё лучше и лучше, – и начали демонстрировать свое недовольство тем, что голоса «Справедливой России», по их мнению, достались «Единой России», Путин слишком долго правит, ну и вообще всё как-то не так, не по-нашему.

Было много лозунгов, смешных плакатов и громких речей.

Результат: собравшиеся на площади успешно подёргали тигра за усы, подразнили медведя палкой и посуетились в ногах у слона.

Их лидеры частью прошли через уголовные дела, а частью уехали в эмиграцию, демонстрации сдулись и закончились, рассерженная система придумала много новых интересных законов, запрещающих то и это, пространство свободы не увеличилось, а сузилось, о заседаниях «Координационного совета оппозиции», который бесконечно голосовал уже непонятно за что, никто предпочитает не вспоминать, неловко, термин «Снежная революция» (она же «белоленточная» – А.Н.) звучит теперь так, что его надо специально объяснять тем, кто десять лет назад ещё не родился (но тоже уже недоволен), – зато с «Единой Россией» и «Справедливой Россией» за всё это время ничего особенного не произошло, они там же, где и были.

В общем, если тогда стояла задача испортить жизнь самим себе, а заодно и слегка подгадить всем остальным, то она блестяще выполнена, а больше и похвастаться нечем.»

И, в принципе, известно, кто слил протест – не столько по «заказу», сколько из собственных вождистских амбиций… Но что толку пинать лежачего.

А если смотреть по сути – какой-то урок из этого позорного слива можно извлечь, кроме «плетью обуха не перешибёшь»?

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