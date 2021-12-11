 

Володин: Решения о QR-кодах нужно обсуждать исходя из позиции президента

11.12.2021, 9:24, Разное
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Председатель ГД напомнил, что президент призывал к аккуратному и взвешенному обсуждению законопроектов, чтобы не создавать дополнительных проблем для людей. Кроме того, глава государства указал на необходимость дополнительной проработки инициатив на местах.

“Мы должны самым внимательным образом посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, но обеспечить безопасность и здоровье граждан”, – напомнил спикер Госдумы о позиции президента.

Обсуждать законопроекты о QR-кодах и принимать решения нужно исходя из позиции, которую озвучил глава государства, подчеркнул Володин. Он отметил, что президент всегда указывал на необходимость убеждения, а не принуждения, говорил о добровольности прививок.

Володин сообщил, что в понедельник, 13 декабря, в Госдуме пройдут заседания фракций с участием представителей правительства.

“Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе”, – подчеркнул председатель ГД.

Он пообещал подписчикам своего телеграм-канала проинформировать о результатах обсуждения.

Кабмин 12 ноября внес в Думу законопроекты о QR-кодах. Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом граждане смогут при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.



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