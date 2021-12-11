Федерация шахмат России рассмотрит вопрос о лишении Яна Непомнящего звания гроссмейстера
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Исполнительный комитет Федерации шахмат России (ФШР) соберется для подведения итогов матча за шахматную корону. На заседании планируется обсудить соответствует ли уровень игры Яна Непомнящего званию гроссмейстера.
В Федерации крайне недовольны разгромным проигрышем Непомнящего норвежцу Магнусу Карлсену. Глава ФШР Андрей Филатов считает, что российский шахматист не может так слабо играть против представителя страны-основательницы НАТО. По мнению Филатова, поражение претендента нанесло серьезный репутационный и геополитический ущерб России.
– Мы внимательно наблюдатели за игрой Яна и у нас сложилось впечатление, что это были не шахматы, а поддавки. Разница в рейтинге между претендентом и чемпионом всего 70 пунктов, а по игре казалось, что между ними пропасть в 70 лет! Непонятно, как Ян вообще выиграл турнир претендентов и вышел на Магнуса с такой игрой. Ему еще учиться и учиться на партиях Ботвинника и Чигорина, а то играет какую-то ерунду! Ты можешь путать испанскую и итальянскую партии или совсем не знать таблицы Налимова, но когда ты зеваешь двойное финакетто на проходе, то это явно не уровень гроссмейстера, — глава ФШР Андрей Филатов.
Непомнящему хотят запретят выступать на зарубежных турнирах в течение 3 лет и понизить в шахматном звании до международного мастера.
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