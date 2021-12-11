 

Федерация шахмат России рассмотрит вопрос о лишении Яна Непомнящего звания гроссмейстера

11.12.2021, 9:11, Разное
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Исполнительный комитет Федерации шахмат России (ФШР) соберется для подведения итогов матча за шахматную корону. На заседании планируется обсудить соответствует ли уровень игры Яна Непомнящего званию гроссмейстера.

Яна Непомнящего лишат звания гроссмейстераВ Федерации крайне недовольны разгромным проигрышем Непомнящего норвежцу Магнусу Карлсену. Глава ФШР Андрей Филатов считает, что российский шахматист не может так слабо играть против представителя страны-основательницы НАТО. По мнению Филатова, поражение претендента нанесло серьезный репутационный и геополитический ущерб России.

– Мы внимательно наблюдатели за игрой Яна и у нас сложилось впечатление, что это были не шахматы, а поддавки. Разница в рейтинге между претендентом и чемпионом всего 70 пунктов, а по игре казалось, что между ними пропасть в 70 лет! Непонятно, как Ян вообще выиграл турнир претендентов и вышел на Магнуса с такой игрой. Ему еще учиться и учиться на партиях Ботвинника и Чигорина, а то играет какую-то ерунду! Ты можешь путать испанскую и итальянскую партии или совсем не знать таблицы Налимова, но когда ты зеваешь двойное финакетто на проходе, то это явно не уровень гроссмейстера, — глава ФШР Андрей Филатов.

Непомнящему хотят запретят выступать на зарубежных турнирах в течение 3 лет и понизить в шахматном звании до международного мастера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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