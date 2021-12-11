Парень показал, кто живет в аппарате для газировки из «Макдоналдса» и его заблокировали в Тик-токе

В сеть попал компромат на ресторан Макдональдс. Это ролик, в котором показано, как дождевые червяки решили покинуть автомат с напитками. Зрители разделилась на два лагеря.

Одни просто не поверил в оригинальность видео, другие же решили навсегда отказаться от перекусов в этом заведении.

Ролик появился на развлекательной площадке Тик Ток. На нем показано, как внушительное количество насекомых выползают из автомата, откуда подается газированные напитки.

Эта ситуация произошла в одном из ресторанов сети, расположенных в южной части Лондона.

Позже стало известно, что ролик и канал блогера были удалено. Но некоторые постояльцы площадки успели заснять с автором дуэты. Многих насторожила такая новость, ведь Макс считается одним из самых популярных заведений фастфуда.

Многие комментаторы были неприятно удивлены увиденным:

«Я посмотрела ролик, и теперь совсем не хочу заказывать здесь гамбургеры»

«Я покупала здесь еду для всей семьи, больше не буду – это была ошибка»

Другие решили отшутиться:

«Я все думал, почему кола из Мака так сильно дает по мозгам»

«Если червей приготовить по фирменному рецепту, они не нанесут вреда»

«Расценивайте это, как дополнительный протеин»