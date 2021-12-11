 

Зеленский ответил президенту Хорватии, критиковавшему визит премьера в Украину

11.12.2021, 8:50, Новости дня
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Миланович назвал поездку Пленковича “шарлатанством” и назвал “удобной” свою позицию, суть которой заключается в “симпатии” к Украине и отсутствии ненависти к России. 

“100 тыс. российских солдат находятся на границе с Украиной, и неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление нескончаемой любви? Пленкович убежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут”, – заявил Миланович 9 декабря. Пленкович ответил, что Украина будет “в восторге от такого заявления президента Хорватии”. 

“Если бы более 100 тыс. военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не “шарлатанством”, а проявлением солидарности и дружбы”, – прокомментировал Зеленский. 

Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Контекст:

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович находился с официальным визитом в Украине 8–9 декабря. 8 декабря, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, он подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Хорватия стала шестой среди стран Европейского союза, подписавших этот документ.

Заявление Милановича было озвучено на фоне обострения военной агрессии со стороны России на границе с Украиной. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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