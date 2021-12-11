 

МИД призвал побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений

11.12.2021, 8:47, Новости дня
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Россия готова работать со всеми странами, кто сможет помочь побудить Киев выполнять минские соглашения, в том числе с США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы готовы говорить со всеми в интересах недопущения дальнейшего отката Киева от минских соглашений, от минского пакета мер», – сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

По его словам, у РФ «есть открытость к диалогу, в том числе и США, по этой теме».

Рябков также отметил, что США в попытке позиционировать себя как защитника территориальной целостности и суверенитета Украины полностью забывают, что укрепление безопасности одного государства не должно осуществляться за счет укрепления безопасности других государств.

Во вторник президенты РФ и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке тем фигурировали реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят совместную военную провокацию в адрес России. Парламентарий считает, что масштабный инцидент может произойти в конце января и позволит Западу наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод» на войну. По мнению Кивы, провокацию следует ожидать ближе к концу января.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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