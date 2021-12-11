 

Гинцбург рассказал о состоянии россиян с «омикроном»

11.12.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что «никаких тяжелых случаев нет». Пациенты находятся «в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет». «Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», – приводит его слова РИА «Новости».

Центр имени Гамалеи «выделил «омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа», сообщил он. Российские «специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали». Конструкцию вакцины против штамма собрали, но оснований менять вакцину пока нет, сообщил Гинцбург.

6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Тихановская в День воли призвала к второй волне протестов в Беларуси. На улицы вывели силовиков, уже более 50 задержанных

08.08 / В Кабуле убит глава пресс-службы афганского правительства

14.11 / Полиция открыла уголовное производство после обстрела Невельского

22.03 / “Самое грязное место”. В сети раскритиковали “танцующего миллионера” Вакки за то, что позволял дочери грызть ему нос

06.05 / Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении РФ от SWIFT

01.08 / За двое суток в мире выявили почти 600 тыс. больных с COVID-19

12.11 / Россия ликвидировала торговые представительства на Украине и в Литве

14.01 / В Челябинске создали биоразлагаемый материал для упаковки

01.07 / Трампу докладывают не обо всем

25.02 / Кудрин оценил рост госдолга России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика