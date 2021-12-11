 

Гинцбург рассказал о состоянии россиян с «омикроном»

11.12.2021, 8:46, Новости дня
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Пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что «никаких тяжелых случаев нет». Пациенты находятся «в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет». «Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», – приводит его слова РИА «Новости».

Центр имени Гамалеи «выделил «омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа», сообщил он. Российские «специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали». Конструкцию вакцины против штамма собрали, но оснований менять вакцину пока нет, сообщил Гинцбург.

6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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