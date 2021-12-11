 

Опасное вождение в РФ предложили фиксировать с помощью камер

11.12.2021, 8:46, Новости дня
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Дорожные камеры в РФ смогут фиксировать опасное вождение, об этом говорится в новом ГОСТе Росстандарта и МВД, который планируется утвердить в 2022 году.

Ведомства занимаются пересмотром действующего ГОСТА. Новые документ разрабатывается Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, сообщили «Коммерсанту» в агентстве по метрологии. Утвердить ГОСТ, по данным издания, планируется в первом квартале 2022 года. Между тем в МВД подтвердили работу над документом, однако добавили, что давать комментарии «преждевременно».

Термин «опасное вождение» существует в ПДД с 2016 года, однако проект КоАП, предусматривающий за это нарушение штраф 5 тыс., пока не принят.

При этом отмечается, что до принятия соответствующих корректив опасное вождение камерами фиксироваться не будет. Также в новом стандарте планируется вернуть в РФ наказание за превышение средней скорости, которое фиксируется между двумя камерами на участке дороги.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект «о лихачах». Один из авторов инициативы депутат Адальби Шхагошев заявил, что в законопроекте об ужесточении наказания для лихачей предусмотрят меру домашнего ареста машины на три месяца, если в течение месяца сумма штрафов составит 150 тыс. рублей.



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